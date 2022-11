Seitsme aasta eest põlenud tuulikut pole siiani suudetud tööle panna

Kohalik elanik juhtis Maalehe tähelepanu sellele, et Viru-Nigula vallas Tüükre külas asuva tuulepargi elektrigeneraator seisab siiani niisama tühja. 2015. aastal süttis tuulik põlema, see küll taastati, aga tööle pole hakanud. Enefit Greeni esindaja sõnul on probleem sobiva asendusmasina leidmises.