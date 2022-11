Vähesed usinad liigiti kogujad ongi tõelised kangelased, sest asi on meil aetud võimalikult keeruliseks. Mida panna kokku millega ja kui suures kotis või üldse ilma, on igal pool erinev. Kui on uued konteinerid pandud, avastad oma kottidega saabudes, et oled jälle kõik valesti teinud.