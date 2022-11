Meie toidujulgeoleku üks suund ongi selline, et ei koguta üksnes toiduvarusid ladudesse, vaid tuleb tagada, et põllumajandustootmine ja ja toidutööstused jätkaksid oma tegevust ka kriisi ajal. Sellise suuna on toidukriisiks valmistumisel võtnud meie põhjanaabrid soomlased ja seda järgib ka Eesti. Nii et olgu loomakasvatajatel ja toidutööstustel oma kriisiplaan generaatori, päikese- või tuulepargi näol.