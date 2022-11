Kes aitab, kui tekib probleem ametiasutusega teises Euroopa Liidu liikmesriigis?

Bulgaariasse haridust omandama asunud üliõpilane, kellele väljastati elamisluba üksnes üheks aastaks, sest tema ravikindlustuskaart kehtis vaid aasta. Need on vaid mõned näited Eesti inimestest, kes on saanud oma probleemile lahenduse tänu SOLVITile. Kes või mis aga üldse on ELi liikmesriikide ametiasutustega hätta sattunud eestlasi ja Eesti ettevõtteid abistav SOLVIT?