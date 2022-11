Viimase aasta jooksul on toiduainete hinnad kauplustes tõusnud 20–80 protsenti.

EKI oktoobrikuu hinnavaatlused kauplustes näitasid, et kõik toidukaubad on viimase aastaga kallinenud. Lihatoodetest on kallimaks läinud kondita veiseliha (29,9%), hakkliha (28,8%) ja broiler (25,4%).