Tiina Laanem: turguta end tordiga, enne kui on hilja. Enne kui tordid kah käest ära võetakse!

Üks mu sõber innustab ka teisi kohe nüüd ja praegu iseenda poputamisega alustama. Kohv voodisse, vann ääreni vett täis, hõrk kook hambusse ja parima rüüga pidusse! Kui peole ei viitsi end vedada, vedele diivanil ja mugi jäätist. Süümepiinadeta! Nagu homset ei tulekski! Sest et … sest et me ei saa selles pandeemia, sõja, kliimakriisi ja majandusjamade jadas homse osas mingit kindlust omada. Äkki seda ei tulegi? Või tuleb veelgi hullem kui praegune. Seega – palun jäätist, kohe ja kirssidega!