Ajakirjaniku päev lehtmetallistina: täpsus tuleb millimeetri pealt kätte saada ja riskantne töö viib ka lennukitiiva sisse

Magnetic MRO avar lennukiangaar on töötamiseks muljetavaldav koht. Angaaris on parajasti kolm suurt 160kohalist Airbusi lennukit ning mehaanikuid ja metallitöölisi toimetab igal pool. Kes ripub rihmadega lae all ja tegutseb teraslinnu katusel; kes aga on roninud lennukininna, nii et ainult jalad paistavad.