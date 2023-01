ÜKSIKASJALIK JUUSTUSPIKKER | Tunne meie kaubanduses müüdavaid juustusid!

Maailmas on üle 2000 juustusordi.

Ehkki juustude maailm on väga rikkalik, sisaldades mitmesuguseid maitseid ja konsistentse, võib juustu defineerida kui piimavalgu kontsentraati. See tähendab, et juustu valmistamiseks võetud piima valgud kalgendatakse kas laapensüümi ja/või juuretise lisamisel, mille tulemusena moodustub juustukalgend. Kui vadak juustukalgendist eemaldatakse, saadaksegi juust.