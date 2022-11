„Must reede“ on Ameerikast pärinev ostlemiskampaania, mis toimub tänupüha järgsel reedel (tänavu 25. november). Läänemaailmas meelitatakse ostjaid poodi kopsakate hinnaalandustega, ning tasapisi on see päev jõudnud ka Eesti kaubandusse. Uurimegi nüüd Maalehe lugejalt, millised on sel puhul teie plaanid.