Suvel tuli olla kohtunik. Sõbra suvilas. Oli seltskond. Heino kuulutas, et varsti hakkame kõik putukaid sööma. Rahvaarv maakeral on nii suureks kasvanud, et muud toitu ei jätku. Küsisime, kas ise hakkad putukaid närima. Heino vastu: hakkan. Meie: veame kihla. Heino: nõus, tema sööb kolm putukat korraga.