Argo Ideon: ettevaatust, valimisloosungid! Kas lased end erakondadel oma mulli tõmmata või mõtled oma peaga?

Seepärast püüavad suuremad erakonnad igaüks luua omaette mulli, mis valija täielikult endasse tõmbaks. Reformierakonna mull on see, et nemad on kogenud tegijad ja oravate eestvedamisel läheb Eestil üldjoontes hästi, kui ainult sõda ja majanduskriisi poleks.