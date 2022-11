Maalehe aastaraamat: kui ajad on rasked, tuled meie säästunippe kasutades ikka toime!

„Mitu artiklit on pühendatud toidule, sest see moodustab ju iga pere eelarvest olulise osa ja tervislikult süüa tahame ka kriisiajal. Samamoodi vajame igal ajal ka sooja tuba ja elektrit. Aastaraamatus arutleme selle üle, milline on kõige soodsam kütteviis ning kuidas kodus elektrit kokku hoida ja koguni elektrit ise teha. Just nüüd on õige aeg mõtiskleda rõivaste väärtuse üle. Kas on ikka mõistlik osta igas kuus sületäis kiirmoe riideesemeid ja neid siis sama palju jäätmekonteinerisse saata?“ tutvustas Rand aastaraamatu sisu.

Loomulikult sisaldab aastaraamat ka Thuni külvikalendrit, nippe säästliku aiapidamise ja isegi reisimise tarbeks. Aastaraamat on läbi oma ajaloo olnud abivahend terveks aastaks, kuhu märkmeid teha ja mida kasulike näpunäidete tarvis aeg-ajalt sirvida.

Katke raamatust: kuidas ehitada endale kolme päevaga saun?

Missuguse variandi kasuks otsustada suvilas või koduaias, kui püsivat sauna pole? Esmalt olgu idee, siis tuleb tegutsema hakata.

Saunatunde loomiseks pole palju vaja. Vilunud matkajad võivad looduses leitavast materjalist kiirelt sauna püstitada ja asi saab aetud. Samuti on saunatamiseks tehtud igasugu telk- ja kilesaunasid, mis samuti eesmärgi täidavad. Saunade puhul on fantaasial lennata lastud sellisel saunamaal nagu Soome, kus saunaks sobib nii telefoniputka, teraviljakombain kui ka sõiduauto Saab.

Peaasi et leili saab visata ja selle tarvis olgu keris! Kui kujutlus lõõgastavast leilist on muutunud väga ahvatlevaks, tuleb välja mõelda ka idee, kuidas kiiresti püstitatav saun kujundada, et see annaks ka erilise ruumikogemuse. Boonuseks võiks saada veel taaskasutusidee järgimine, võimalus ära kasutada eri projektidest järele jäänud materjale, mida maakodu kuuri all leidub pea alati.

Ehk mäletate nõukaaegset raamatut „Saun ja tervis“ – need põhimõtted kehtivad tänapäevalgi.