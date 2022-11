Paide novembrilaat hakkas jõulumeeleolu looma

Paksud joped olid hinnaga 40–60 eurot. Neid oli punaseid, kollaseid, siniseid, lillasid ja üldse igat värvi, kahisevaid ja tavalisi ning läbi tepitud või ilma tepinguteta. Valida võis kas hariliku või karvase kapuutsiäärega ning lühema või pikema variandi vahel. Pakuti ka pikki sooje veste, mis just sel sügisel moehitiks saanud ja mugavad ning praktilised on.

Soojad madalad saapad, mida hea pikkade pükste alla panna, maksid 22–25 eurot. Enamik olid nööriga reguleeritavad ning talla alt paraja mustriga, et libedatel teedel kukkumist vältida. Müüjad tunnistasid ausalt, et sees on ikkagi kunstkarusnahk, mitte ehtne lambanahk. Vastasel juhul oleksid ka hinnad teised.