Vürtsikas ingver annab sooja

Lõigake ingver kuubikuteks või ribadeks ja keetke vees pehmeks. Kui vesi on vähenenud, pange seda juurde, nii et kokku oleks 500 ml. Lisage suhkur ja keetke 20 minutit ning laske seejärel üle öö jahtuda. Järgmisel päeval korrake keetmist, kuni vesi on aurustunud. Nõrutage ingveritükid ja asetage ahjuplaadile. Kui need on tahenenud, kastke suhkrusse, nii et ingveritükid oleksid üleni suhkruga kaetud. Laske veel kuivada ja säilitage keeratava kaanega purgis.