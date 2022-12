Mari Kukk: keelamist täis maailmas on tore näha märke, mis ütlevad „usaldame sind“

Mõju peaks avaldama ka sildile lisatud hoiatus koos trahvide, kaamerasilmade ja kiire kõnega politseile, kes üleastuja pimedasse vangikongi heidab. Ja kuigi liikluses on reeglid vajalikud, on kogu selles keelamist täis maailmas tore Viimsi kandis näha märke, mis ütlevad autojuhile, et „usaldame sind, et sõidad 40ga“, veidi hiljem „aitäh, et saime sind usaldada“.