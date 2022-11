Ühendkuningriigi teadlased on jõudnud seisukohale, et kanepit kasvatatakse liiga vähe. Töö käib, et selle taime kasvupinda mitte lihtsalt suurendada, vaid muuta see enimkasvatatud põllukultuuriks, sest nad on veendunud, et kanep suudab maailma päästa.