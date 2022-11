Jõgevamaa tunnustas tänavusi parimaid ettevõtteid ja kodanikuühendusi

Jõgevamaa aasta investeerijaks kuulutatud Põltsamaa liimpuidust akna- ja uksetoorikute valmistaja AS PUIT-PROFIIL tootmisjuht Andrus Saar märkis tiitlit vastu võttes, et 99 töötajaga ettevõte on 30 tegevusaastaga arenenud väiksest pere-ettevõttest Eesti suurima kontserni liikmeks: „Tänan töötajaid, kes teinud rasked tööd ja võimaldasid investeeringute tegemist.“ Kaks aastat tagasi Põltsamaa külje all avatud ja paari aastaga jõudsalt arenenud Wakepark OÜ kuulutati Jõgevamaa aasta turismitegijaks.

Wakepargi üks omanikest Vahur Teder lausus, et kui ta oleks tagasihoidlik ja ütleks, et ta poleks uhke, siis valetaks. Ta nimetas EASi toel keerulisel ajal tehtud riskantne otsus, keskus valmis ehitada: „ Selline keskus on ainulaadne, mille üle saab uhke olla Põltsamaa vald aga ka terve Eesti. Tunnustus on kirsiks tordil, kuid see on alles algus!“