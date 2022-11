KUULA | Suuremal osal 40–49-aastastest meestest esineb terviseriske, mille tulemus võib lühendada eluiga

Eesti meeste oodatav eluiga on võrreldes naistega peaaegu üheksa aastat lühem. Vaid 28% neist uuringus osalenud meestest vanuses 40-49 olid normaalkaalus, seejuures hindas 60% neist oma tervist vähemalt heaks . Vererõhk on kõrge enam kui pooltel meestest.

Üks uuringu partner oli Tartu Ülikooli kliinikumi meestekliinik. Kliiniku juhataja dr Kristjan Pomm nendib kaks aastat peale uuringu andmete kogumist, et iga neljas Eestis elav mees on rasvunud ning ligi pooled ülekaalulised. Rasvunud meeste osakaal suurenes koos vanusega ja oli seotud peaaegu kõikide kehvade tervisenäitajatega.

„Liigne kehakaal tuleb vastuvõtule saabunud meestega pea alati jutuks. Tuleb aru saada, et normaalkaal pole eesmärk iseenesest, aga see on enamasti elustiilist tingitud haiguste võimendaja. Kui kaal normi saada, leevenevad paljud hädad või saab mees neist täiesti lahti,“ kinnitab Pomm.