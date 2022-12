Kooliajast on tuttav Andres. Hea südamega, abivalmis, sõnakuulelik ja tagasihoidlik lapsest saati. Arvatavasti osalt selliste omaduste tõttu sattus ta autojuhiks fekaaliveo paakauto peale. Andresega on selline lugu, et kui ta pinge mahavõtmiseks pärast tööd koos töökaaslastega paar õlut sisse kallab, ei taha ta koju minna ja tuleb minu poole.