Luunja kurgi juht: tekib küsimus, kas meil on üldse vaja talvel Eestis kurki kasvatada

Kui inimene saab ennast soojalt riidesse panna, siis taimedel on see üpris raske. Kui taim kasvab ebanormaalsetes tingimustes, siis on kasv hoopis teine ja saak jääb väga kasinaks. Meie kasvatame ikkagi selleks, et saaki tuleks.

Kui palju kasvuhoonetes sooja on?

See sõltub kultuurist, mida kasvatatakse. Kurgikasvuhoonetes on 24 kraadi ringis, salati ja maitseroheliste puhul 15–16 kraadi juures.

Kasvuhoone kütmine nõuab igal juhul rohkem energiat kui elumaja kütmine. Olete te arvutanud, kui suured küttearved võivad sel talvel tulla?

Ma pole kaua aega nii palju arvutanud, kui sel aastal seda on tulnud teha. Põhjus on selles, mis on toimunud energiakandjate turul. Kui muude kuluartiklite hinnatõus on protsentides, olgu selleks siis 60 või 80 protsenti, siis energiakandjad on kallinenud kuus, kaheksa ja isegi kümme korda. See paneb kõik energiamahukad ettevõtted keerulisse olukorda. Iseenesest oleks lihtne tõsta toote hinda, kui tarbija selle alla neelaks.