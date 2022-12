„Kaido Ole ¾“ – mängiva mehe portree

Raamatut „Kaido Ole ¾“ saab iseloomustada sõnaga „suur“. Ja üsna kindlalt on see XXI sajandi Eesti kunsti tüvitekst. Kui need kaks lauset kirja sain, saatsin Kaido Olele küsimuse: „Kirjanduse kohta öeldakse tüvitekstid, kuidas kunsti kohta öelda, äkki tüvimaalid?“