Vaatame siis järele, mis asi on see UNCC. Tõepoolest, soliidne asutus nimega United Nations Compensation Commission täiesti eksisteerib ja asub Genfis. Ainult väike nüanss: see asutus ei tegele päriselt kompensatsioonide maksmisega kõigile inimestele, kes on mingil põhjusel rahast ilma jäänud. Vaid hüvitatud on Iraagi tekitatud kahjusid 1990–1991 ebaseaduslikult okupeeritud Kuveidi elanikele.