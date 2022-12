5 nõuannet, kuidas anda riietele pikem elu

Poes uusi rõivaid valides ei mõtle me tõenäoliselt sellele, et ainuüksi ühe teksapaari tootmiseks kulub 7000 liitrit vett. See võrdub joogivee kogusega, mida inimene tarbib mitmete aastate jooksul. Seetõttu tasub uute rõivaste ostmist põhjalikult kaaluda ning kord riidekappi soetatud riideid võimalikult pikka aega kasutada.