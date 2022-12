Maagilised kõrrelised talvises aias

Seetõttu, et enamiku ajast on meie aiad õitevaesed või lumega kaetud, on järjest rohkem hakatud mõtlema sellele, kuidas muuta aeda nii, et aasta ringi oleks siin midagi vaadata. Just talvel pääsevad mõjule ilusad võrad, värvilised oksad ja tüved ning ilusad taimekujud. Kui neile lisanduvad veel härmatisekristallid, ongi maagiline efekt saavutatud.