Kõik kordub, sel aastal vaid lisandusega, et perekonnad lõhenevad, vaieldes, kas „Õnne 13“ vaadatakse lõpuni või kommentaatorid koos kvoodikülalistega on juba stuudios ja võistkonnad väljakul.

Kõikidest tähtpäevadest kõige lapsikum on sünnipäev, vanuse kasvades see läheb endale korda üha vähem. Kuna jõulud on pikem püha, siis sellega seostub erinevamaid mälestusi ja tundeid. Igav ja kuiv on kirjeldada jõuluaega üksnes äärmuste kaudu – aasta kõige ilusama või kõige tüütuma ajana. Tänavu on pühad suures osas tööpäevadel, aga natuke on siiski endast kinni, kuidas seda aega kasutada.