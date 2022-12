Argo Ideon: peatage see Eestis juurdunud pühadeaegne vassing!

Iga korralik jõuluvana kohendab tähenduslikult puusale seotud vitsakimpu, kui sellist väärnähtust kohtab. Ega ta palju rohkem teha saagi, eriti ajastul, kus kasvava põlvkonna füüsiline karistamine on ise karistatav („Vits on halbade inimeste jaoks, aga siin peres selliseid ei ole!“). Need salmiga patustajad on küll pea eranditult täiskasvanud.