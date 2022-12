Räpina kiirabiauto töötab Ukraina sõja kõige kuumemas piirkonnas: meie saame ilma hakkama, aga seal päästab see elusid

Räpina haigla juhataja Peeter Sibul ütles, et kui neid külastas Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülemarst kolonelleitnant Ahti Varblane, tuli jutuks, et haiglas on üks auto jõude: „Arutasime edasi juhatusega ning leidsime, et Ukrainas on vajadus kiirabiauto järele palju suurem. Meie saame ilma hakkama, aga seal päästab see ehk mõnegi elu.“