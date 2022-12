Metsateadlane Ahto Kangur: ürgmetsas peame arvestama majandusmetsast kordades väiksema süsinikusidumisega

„Paljud on küsinud, et mis olukord seal Järvseljal on, kas ikka veel ürgmets või on seal juba midagi muud,“ alustas Ahtor Kangur oma ettekannet konverentsil „Metsateaduselt praktikale 2022“. „Oleme pusinud ürgmetsa andmete kallal ja uurinud, mida me saame mõõta nii, et saada ka mingi tulemus, mida saab kasutada LULUCFi süsinikuraportites või poliitiliste otsuste tegemisel.“