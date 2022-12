NAERIS | Lahke jalgpallikohtunik jagab rohelisi kaarte

Nüüd rääkis naabermajas elav Markus, kes on ka maalt pärit, et tema sai linnakoera käest pureda. Nende maja ühes korteris peetakse koera. Hommikul läheb pererahvas tööle, koer jäetakse üksi koju luku taha. Päeval hakkab koer ulguma, igav on, tahaks välja. Välja ei saa. Looma hoitakse tahte vastaselt vangis. Loomulikult ajab see looma vihaseks.