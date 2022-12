Pakipetturid lüpsavad pahaaimamatuid inimesi

Enamasti väidavad petturid, et kirjutavad Omnivast ja inimesel on kätte saada pakk, mille eest tuleks tasuda.

Üsna tavapäraseks on saanud stsenaarium, kus mobiilile saabub sõnum. Sisu võib mõneti erineda, aga idee on üks. Omniva näib väitvat, et pakki ei saanud kohale toimetada, vaja kinnitada lisatasu (tavaliselt imeväike summa, näiteks 0,17 eurot). Tasumiseks minge allolevale lingile. Neid sõnumeid võivad saada nii need, kes mõne paki on tellinud, kui ka need, kes seda teps mitte teinud ei ole.