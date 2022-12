Hindrek Riikoja: kas Eesti on tõesti mõttetu riik?

Lõppev aasta on meile halastamatult näidanud, kui vähe valmis on Eesti tõsisteks kriisideks. Sama halastamatult on elu näidanud, et me ei suuda vajadusel ka operatiivselt reageerida. Kuigi Eestit on alati peetud väikseks ja paindlikuks, kes vajadusel toimetab kiirelt ja õlitatult.