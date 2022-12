Aasta konsulent on Sirje Madisson

Kolleegid hindavad Sirje sõbralikkust ja abivalmidust. Nende sõnul on Sirje Madisson maaettevõtjate ja põllumajandustootjate jaoks oluline tugiisik. Et end pidevalt täiendada, osaleb ta aktiivselt koolitustel ja infopäevadel, samuti korraldab ta neid ise ning võtab aktiivselt osa ka Võrumaa Talupidajate Liidu tegevusest.

MESi nõuandeteenistuse juht Leho Verk ütles, et tal on hea meel Sirje Madissonile aasta konsulendi tunnustus üle anda: „Sirjel on konsulendina kogemust juba üle 25 aastat ning ta on hinnatud nii oma klientide kui kolleegide seas.“