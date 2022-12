Piibujutt | Kahetsusväärne juhtum kirikus

Juhtus see lugu täpselt 20 aastat tagasi jõululaupäeval Helme palvemajas. Kogudus ja kohalikud elanikud kutsuvad seda siiski kirikuks. Minu andmetel on see ehitatud XIX saj keskel ja tolleaegsete ehitusnormide kohaselt, meie mõistes väga madalate uksepiitadega.