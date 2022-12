Euroopa Komisjon kiitis heaks 16,2 miljoni euro suuruse abikava metsaomanike toetuseks

Komisjon hindas kava ELi riigiabi eeskirjade alusel, mis võimaldab liikmesriikidel teatavatel tingimustel toetada mõne majandustegevuse või piirkonna arengut, ning vastavalt riigiabi suunistele põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades. Komisjon leidis, et kava on vajalik ja asjakohane loodusvarade säästva majandamise toetamiseks. Lisaks järeldas komisjon, et kava on proportsionaalne, kuna see piirdub minimaalselt vajalikuga ning sellel on piiratud mõju konkurentsile ja liikmesriikidevahelisele kaubandusele.