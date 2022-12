Kõige külmem on tänane õhtu ja öö vastu reedet. Siis paugub Kagu-Eestis paiguti 18kraadine pakane, päeval on külma –5 kuni –11 kraadi. Saartel on ilm veidi pehmem ja pühapäeval läheb seal sulale. Pühapäeva päeval jõuavad plusskraadid Lääne-Eestisse ning õhutemperatuur tõuseb nulli ümbrusesse ka Kesk-Eestis.