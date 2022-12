Rahvasaadik Peeter Ernits maaeluministrile: „Kas sina ka vaatad, et saaks praakkartulit perele?"

Ernits rääkis tänases riigikogu infotunnis, et ta käis Tartu turul põllumeestega rääkimas. „Ja see, mida ma kuulsin – nutt tuleb silma. Memmeke ostab viielt müüjalt kilo kartulit selleks, et koorida ära ja kaaluda need koored ja siis otsustada, kust koha pealt rohkem osta. Või teine asi: nõudmine – ma ei tea, kas sa tead, Urmas – on praakkartuli järele, raskelt kasvanud, need on need ussiaukudega, sellised, mida tavaliselt inimene ei söö. Viie euroga saad 30‑kilose koti ja siis nädal aega vuhid seda.“