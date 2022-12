Seakasvatajad: loodame, et seakasvatus Rakvere farmides jätkub ka edaspidi täies mahus

„Ukraina sõjast tingitud ebakindlad majandusolud on tõstnud teravalt fookusesse toidujulgeoleku tähtsuse. Eesti lihatoodangu osakaal on viimase 10 aasta jooksul püsinud samal tasemel, samas kui Läti ja Leedu on oma mahte kasvatanud 16-18%. Eesti lihatoodangu osakaal Baltimaades on vaid 18% ning eriti madal on see linnulihas, mis on kõigest 13%,“ selgitas Erik Haavamäe.

Tehing vajab eelnevalt konkurentsiameti luba, kuid pooled loodavad selle lõpule viia 2023. aasta teiseks pooleks. Ettevõtete ostuhind on 90 miljonit eurot, andis Maag Grupp teada.

Seakasvatus on kahjumis

Meie seakasvatajate hinnangul pole neil suurt vahet, kes on Rakvere tööstuse ja Rakvere farmide omanik, sest kodumaine seakasvatus on niigi madalseisus, isevarustatuse tase umbes 76%, nii et ruumi seakasvatuseks jagub Eestimaal kõigile.

AS Rakvere Farmidel on koos kontraktrosüsteemiga üle Eesti 22 farmi, neist suurim on Ekseko. Üle 40% Eesti nuumisgadest tuleb praegu Rakvere farmidest.

„Ma usun, et pärast omanike vahetust Rakvere seafarme ikkagi kinni ei panda ega tootmist ei vähendata, see oleks väga tõsine ja karm samm,“ arutles Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu liige Mati Tuvi. Tuvi kureerimisel kasvatatakse Saimre Agro Grupis üle 40 tuhande sea aastas.

Mati Tuvi selgitas, et Rakvere lihatööstuses kasutatakse nii oma sealiha kui ostetakse juurde vabalt turult.

„Meie ka müüme Saimre Seakasvuse osaühingust neile praegu üle tuhande sea kuus,“ teatas Mati Tuvi. Ta lisas, et praegu on seakasvatuses suurim madalseis möödas.

„Nii hull see seis seakasvatuses ka praegu ei ole, kui oli aasta algul,“ selgitas Saimre Seakasvatuse OÜ juhataja. Lisades, et sealiha hind on tõusnud, aga kahjuks on tõusnud ka sööda hinnad – ja mitte vähe!

„Kokkuvõttes võib öelda, et seakasvatus täna kasumit ei tooda,“ ütles Mati Tuvi.