COVID-19 kõrval on hakanud end taas meelde tuletama gripp . Kui koroonaviirus kimbutab enam eakaid, siis gripiga satub haiglasse rohkem lapsi.

„Ma kardan, et meid kõiki ootab ees päris keeruline haigushooaeg, ja see, mis praegu toimub, on alles algus,“ tunnistab Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esimees Le Vallikivi.