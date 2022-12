Kirbla Coopi kauplus sulgeb uksed – kulud on liiga suured

Lihula Tarbijate Ühistu juhatuse esimees Arvo Miilmets ütles Maalehele, et Kirbla poe sulgemine on olnud loogiline jätk kaupluse külastatavuse vähenemisele ja sellel aastal oluliselt kasvanud kulude kasvule. „Kirbla pood on olnud kahjumis mitmed aastad ning seni oleme seda kahjumit suutnud katta teiste kaupluste tulemuste arvelt. Sellel aastal on aga kulud kõikidel kauplustel oluliselt tõusnud ja väiksemad kauplused on siin suurema surve all kui varasemalt,“ nendib Miilmets.