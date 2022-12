Ole ettevaatlik: jõulupuu võib tuua koduomanikule 3000-4000 eurot kahju

Kuna pühadeajal veedavad inimesed kodus rohkem aega ning koduseid tegemisi ja lõbustusi on ka palju rohkem, tuleb ka ette, et sellel ajal juhtub ka rohkem ootamatuid õnnetusi. Toome välja mõned olulised soovitused, et peagi saabuv pühadeaeg mööduks turvaliselt.