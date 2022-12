Aasta lõpus avaldatud oksjonivoorus on pakkumisel 88 hektarit metsa- ja põllukinnistuid

Timber.ee oksjonikeskkonnas on detsembris avaldatud oksjonivoorus pakkumisel 20 metsa- ja põllukinnistut. Kokku on oksjonil 88 hektarit maad, 711 700 euro väärtuses. Oksjonil pakkumiste esitamise tähtaeg on 06. jaanuaril kell 14.00.