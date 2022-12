Norra professor: mida rohkem sööte mahetoitu, seda vähem kulub apteegis raha ravimitele

Teadlane selgitas, et veel 2017. aastani oli ebaselge, kas toidukoostis võib kaasa tuua tervisehäireid. Nüüd on viimased uuringud näidanud, et mahetoidus leidub tunduvalt vähem pestitsiidijääke, mis võivad horomaalsüsteemi kahjustada, ka raskemetalli kaadmiumi on 50% vähem. Ka selgus uuringutest, et mahetoidu tarbijate seas on 60% vähem ülekaalulisi mehi, vähktõve põdejaid oli 25% vähem, ka südameprobleemide või diabeedi käes kannatasid mahetoidu tarbijad vähem. Samas mahetoidu tarbijatel oli ka muidu tervislikum eluviis.