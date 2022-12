Ei osanud arvata, et sõda on niisugune...

Üpris prohvetlikuks osutus Iisraeli mõtleja Yuval Noah Harari, kes kirjutas 9. veebruaril 2022 nädalakirjas The Economist ilmunud essees, et agressioonisõjast loobumine on inimkonna suursaavutus, mille nüüd Venemaa paneb Ukrainas küsimärgi alla.