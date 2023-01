MAALEHE SUUR PÄIKESEMÄRKIDE HOROSKOOP 2023 | Kaalud 23.09-22.10

Võid arvata, et sind teeb õnnelikuks teine inimene, ja paljude puhul peab see ehk praegu isegi paika. Ära ainult unusta, et see teine pole õnne eelduseks! Vähemalt mitte ainukeseks eelduseks. „Terve vaim terves kehas on lühike, ent täielik kirjeldus õnnelikust seisundist siin maailmas.“ (John Locke)