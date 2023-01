Selliseid signaale on olnud varem ka, aga pärast 24. veebruari 2022 on kõik mõnevõrra raskem. New Yorgist või Londonist vaadates me oleme ikkagi väga lähedal Venemaale. Kui meile endale tundub, et teatud ohud on kaetud või kontrolli all, siis vaadates seda Ameerikast, võib tunduda hoopis teistmoodi. Kindlasti on finantseerimine näiteks võlakirjadega selle võrra keerulisem.