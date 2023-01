MAALEHE SUUR PÄIKESEMÄRKIDE HOROSKOOP 2023 | Kalad 19.02-19.03

Märtsist alates on näha, kuhu eelnev paljude võimaluste aeg Kalasid on kandnud. Võimalik, et liigne enesekindlus või upsakus võib nüüd kätte maksta. Samas võimalik on ka vastupidine: kes on liigselt end kulutanud või ohvri rollis, peaks samuti enesele otsa vaatama, sest algamas on ideaalne aeg selleks, et aru saada vajadustest, mis on eelkõige olulised iseendale.