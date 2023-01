MAALEHE SUUR PÄIKESEMÄRKIDE HOROSKOOP 2023 | Veevalaja 20.01-18.02

Märtsi lõpust juuni keskpaigani võid saada väga selge märgi, et sinu elus või sinus endas on vaja muutusi. Muidugi ei pruugi ilmtingimata tegemist olla sügava kriisiga. Loomulikult on iga inimene oma elus ja enesearengus jõudnud ka väga erinevasse etappi. Mida rohkem aga üritad oma mätta otsast ümbruskonda ja teisi kontrollida, seda kontrollimatumalt toimuvad muutused.

Tegelikult on eesmärk saada lahti negatiivsest, segavast või lihtsalt ebavajalikust eneses. See ei pea ega saagi toimuda kohe ja korraga – piisab sellest, et teadvustad vajadust midagi muuta, olgu see siis kas või mõni kahjulik harjumus või edasiminekut segav iseloomujoon.