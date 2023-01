Kas alanud aastal jaksame ikka süüa osta?

Murakas lisas, et tegelikult pole toidu kõrge hind ainult koroona ja Ukraina sõja süü. „Kaheksa miljardit nägu istub maailmas ümber laua, samas muutub kliima ning maid läheb põllumajanduse kasutusest järjest välja – kõik need muutused oleksid varem või hiljem jõudnud ka toidu hinda , lihtsalt nende sündmuste tõttu on see protsess kiirem.“

E-Piima juht Jaanus Murakast ütles, et olukord muutub väga kiiresti: „Näiteks on Hiina praegu COVIDi tõttu kinni ja sealne tarbimine väga järsult langenud,“ tõi ta välja.

Siiski avaldas ta lootust, et elektri hind enam kõrgemaks ei lähe – praegu on tänu eri meetmetele energia panus hinnatõusu vähenemas. Energia hinnad maailmaturul on odavnenud ning Eesti tarbija jaoks muudavad energia soodsamaks valitsuse toetused ja universaalteenus.

Teine murekoht on elektri hind. „Poolas on elektri hind tööstustele 100 eurot MWh eest, Eestis 400,“ võrdles Solovjov, lisades, et eelarvetes olid nad arvestanud 200eurose elektri hinnaga.

„Piimaturg on mahuliselt 7,2% langenud ja rahaliselt 16,3% tõusnud,“ tõi ta esile. Lisades, et kodumaise eelistus väheneb ning sooduspakkumistest lähtutakse rohkem kui kunagi varem.

Kuigi Euroopa turul hinnad langevad, tuletas Valio Eesti ASi tegevdirektor Maido Solovjov EPKK piimandusarutelul meelde, et aastaga on toorpiima hind märgtavalt tõusnud. 2021. aasta lõpu keskmine hind oli 33 senti piimakilo eest, mullu 52.

Või hind langeb juba kuu aega, langusprotsent on kolme ja 5,5 vahel. Täispiimapulbri langusprotsent on 1,2 kuni 2,8. Vähesel määral langeb ka lõssipulbri hind. Ülevaates on toodud ka tulevikuhinnad alanud aastal, mis kõik on kerges languses.

Praegu on toorainete hinnad languses ja loodetakse ka elektri hinna stabiliseerumist. Kas see teeb aga ka ostja jaoks toidu soodsamaks, ei julge keegi lubada.





Head saagid vähendavad vilja hinda

Detsembris peetud teraviljafoorumil rääkis Scandagra Eesti AS viljaäri juht Marge Pähkel, et maailma nisu toodang aastal 2022 õnnestus.

„Laojääk tundub väiksem kui eelmisel aastal, aga jääb 300 miljoni tonni juurde. Tarbimine on maailmas aga väga vähenenud,“ sõnas ta. Põhiline ekpordisiht on Aafrika, aga kuna hind on kõrge, siis Aafrika ei suuda varasemaga võrdsel määral osta ega tarbida ning see trend jätkub. Niisiis võib Pähkli hinnangul laojääk suureneda.

Tarbimist mõjutab ka Hiina. Hiina toodab ise 138 miljonit tonni nisu aastas, lisaks ka impordib. Hiina komme on aga omada varusid pikaks ajaks ja pool maailma nisu laojäägist asubki Hiinas.

Nisu tootmine on suurenenud Austraalias ning Kanadas, ent meie jaoks on Pähkli sõnul olulisem Musta mere regioon. Venemaal oli hea nisuaasta, nii et mullu toodeti erinevatel andmetel 16-20 milj tonni aastatagusest rohkem. Kuna tarbimine on väiksem ja ei jõuta kõike eksportida, võib jääb palju vilja lattu ja toimub võistlus, kes müüa saab.

„Venemaa nisusaak oli 2022. aastal ülikõva, ca sada miljonit tonni, ja ekspordiks võib minna sellest kuni 50 miljonit, see kõik tuleb turule,“ rääkis ta.

Selleks aga, et oma vili jõuda ära müüa, peab Venemaa eksportima vähemalt viis miljonit tonni kuus. Siiani pole ta Pähkli sõnul seda teha suutnud. Üheks põhjuseks on logistika ja sadamate võimekus , lisaks ka ilmast tingitud takistused, nii et laevu laadida ei saa. Kui ilm paremaks läheb, suureneb ka eksport.

„Vene nisu tonnihind on Euroopa omast 20-30 dollarit odavam ja kuni Vene nisu on odavam, siis vaesemad riigid, kellele just nisuimport on kõige vajalikum, päritolu silti eriti ei vaata,“ teab Pähkel.