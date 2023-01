Valesti renoveerimise pahupool: kortermajades on hakanud vohama tervist ohustav hallitus

„Suur mure. Viienda korruse korteris hallitab lastetoas lae juurest sein.“ – „Kodus on akende ümber tekkinud hallitus.“ – „Kapitaalremondi käigus tuli köögipõranda PVC-katte alt välja must hallitus.“ Tihtilugu postitatakse taolisi muresid sotsiaalmeediasse.

Eesti Mükoloogiauuringute Keskuse nõukogu esimees Kalle Pilt ütleb, et hallitus tekibki esmajärjekorras suletud piirkondadesse nagu lae nurka, kapi taha või seina vahele. Ta toob esile, et kui hallitusel on tekkinud nähtavad kolooniad, siis on põhjust muret tunda ka sissehingatava õhu pärast.