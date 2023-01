Koduomanik räägib, kuidas ohtlikult kõrgeks kasvanud kuused õuelt eemaldati. „Aed näeb nüüd välja nagu raielank.“

Jõulukuu suures lumekoormas pikali vajunud luuderohtu täis mänd sai äratussignaaliks. Tundub, et männipuu on igavene. Saati oli ta jõudnud ladvani luuderohtu mähkuda, mistap ei raatsinud mõeldagi, et õigem oleks see majaäärne puu maha võtta. Kuid loodus tegi oma töö ära.